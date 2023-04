25 aprile: Mattarella, da crisi fascismo emersa necessità di “nuova Italia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi suprema in cui versava il Paese a causa del fascismo “esigeva un momento risolutivo, per una nuova idea di comunità, dopo il fallimento della precedente”, ossia “di trasfondere nello Stato l’anima autentica della Nazione. Di dare vita a una nuova Italia”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso al teatro Toselli di Cuneo in occasione delle celebrazioni per la Festa della Liberazione del 25 aprile. “Impegno e promessa realizzate in questi 75 anni di Costituzione repubblicana. Una Repubblica fondata sulla Costituzione, figlia della lotta antifascista”, ha detto ancora Mattarella.(Rpi)