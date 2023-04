25 aprile: in 10 mila al corteo a Roma al grido "ora e sempre resistenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa diecimila persone, questo il conteggio finale della questura, sulla partecipazione a Roma al corteo, organizzato dall'Associazione nazionale partigiani italiani e dall'Associazione nazionale delle famiglie dei martiri caduti per la libertà, in occasione del 78mo anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. "Ora e sempre resistenza", questo lo slogan che si è levato dalla folla più volte. I manifestanti sono partiti alle 10 da Largo Bompiani e circa un'ora dopo sono arrivati a Porta San Paolo dove era già allestito il palco per gli interventi e dove, dal mattino, si sono alternate testimonianze e momenti musicali, tra i quali non è mancato il brano "Bella ciao". Bandiere della pace, dei sindacati Cgil e Uil e molte altre, sono state sventolate dalla folla. Ad aprire il corteo lo striscione dei partigiani e i gonfaloni degli organizzatori. (segue) (Rer)