25 aprile: Mattarella, “Repubbliche” partigiane anticipatrici nostra Costituzione

- Le “Repubbliche” partigiane, le zone libere, furono anticipatrici, nelle loro determinazioni, nel loro operare, della nostra Costituzione. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso al teatro Toselli di Cuneo in occasione delle celebrazioni per la Festa della Liberazione del 25 aprile. “È dalla Resistenza che viene la spinta a compiere scelte definitive per la stabilità delle libertà del popolo italiano e del sistema democratico, rigettando le ambiguità che avevano permesso lo stravolgimento dello Statuto albertino operato con il fascismo”, ha proseguito Mattarella.(Rpi)