Russia: nuova multa per Wikimedia foundation per rifiuto di limitare contenuti vietati

- Il tribunale di Mosca ha multato nuovamente la Wikimedia foundation di 800 mila rubli (8,9 mila euro) per aver rifiutato di limitare i contenuti vietati. Lo ha riferito il quotidiano "Vedomosti". In particolare, si tratta di informazioni inaffidabili sul gruppo terroristico Jamaat Tabligh vietato in Russia. In precedenza, la Wikimedia foundation ha dovuto pagare una multa di 2 milioni di rubli (22,4 mila euro) per la mancata rimozione di dati falsi sulle azioni dei militari russi sul territorio della regione di Zaporizhzhia. (Rum)