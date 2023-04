25 aprile: Mattarella, a Cuneo sviluppata idea di Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qui a Cuneo, mentre la guerra infuriava, veniva sviluppata un’idea di Costituzione che guardava avanti. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso al teatro Toselli di Cuneo in occasione delle celebrazioni per la Festa della liberazione del 25 aprile. Mattarella ha indicato in questo senso come “pionieri Duccio Galimberti e Antonino Rèpaci”. “Possiamo quindi dire, a buon titolo: Cuneo, città della Costituzione”, ha sottolineato il Capo dello Stato.(Rpi)