25 aprile: Mattarella, Costituzione risposta a crisi civiltà prodotta dal nazifascismo

- La Costituzione italiana è stata la risposta alla crisi di civiltà prodotta dal nazifascismo, “stabilendo il principio della prevalenza della persona e delle comunità sullo Stato, guardando alle autonomie locali e sociali dell’Italia come a un patrimonio prezioso da preservare e sviluppare”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso al teatro Toselli di Cuneo in occasione delle celebrazioni per la Festa della liberazione del 25 aprile. “Una risposta fondata sulla sconfitta dei totalitarismi europei di impronta fascista e nazista per riaffermare il principio della sovranità e dignità di ogni essere umano - autonoma identità - sulla pretesa di collettivizzazione in una massa forzata al servizio di uno Stato, in cui l’uomo appare solo un ingranaggio”, ha detto ancora il Capo dello Stato.(Rpi)