25 aprile: Mattarella, dobbiamo molto al Piemonte

- L’Italia deve molto al Piemonte, “Regione decorata, a sua volta, con la Medaglia d’oro al merito civile”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso al teatro Toselli di Cuneo in occasione delle celebrazioni per la Festa della liberazione del 25 aprile. “Ed è alle donne e agli uomini che hanno animato qui la battaglia per la conquista della libertà della Patria che rivolgo il mio rispettoso pensiero”, ha detto il capo dello Stato.(Rpi)