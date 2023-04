25 aprile: Mattarella, in Piemonte non c’è famiglia che non abbia pagato a causa del fascismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è una famiglia in Piemonte “che non abbia memoria di un bisnonno, di un nonno, di un congiunto, di un alpino caduto in Russia, nella sciagurata avventura voluta dal fascismo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso al teatro Toselli di Cuneo in occasione delle celebrazioni per la Festa della Liberazione del 25 aprile. “Non c’è famiglia che non ricordi il sacrificio della Divisione alpina ‘Cuneense’ nella drammatica ritirata, con la Julia. Un altro esempio. Un altro monito alla insensatezza della guerra. Rendiamo onore alla memoria di quei caduti”, ha detto il Presiedente.(Rpi)