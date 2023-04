25 aprile: Tripodi (FI), festa di tutti gli italiani, non bandiera di parte politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 aprile “è la festa della Libertà e di tutti gli italiani, al netto di chi tenta ancora oggi, di farne la bandiera di una parte politica”. Lo ha dichiarato Maria Tripodi, sottosegretario di Stato agli Affari esteri di Forza Italia, a margine della cerimonia al Cimitero di Nettuno, dove ha deposto una Corona in memoria dei soldati americani caduti durante il secondo conflitto mondiale. “Sono felice di essere tornata in un luogo simbolo, dove per anni insieme al movimento giovanile abbiamo reso omaggio a giovani eroi che si unirono alla Resistenza, per liberare l‘Italia dalla tragedia del nazifascismo. Personalmente dunque, non accetto lezioni da chi pretende di impartircele strumentalizzando la data Pilastro fondante della Repubblica, istituita da Alcide De Gasperi nel 1946”, ha proseguito. “A tal proposito – ha sottolineato – nell’auspicio che finalmente si possa raggiungere quell’essenziale sentimento di unità, consiglio di rileggere alcuni passaggi del discorso che Silvio Berlusconi pronunciò ad Onna il 25 Aprile del 2009: ‘Tutti seppero accantonare le differenze, anche le più profonde, per combattere insieme. I comunisti e i cattolici, i socialisti e i liberali, gli azionisti e i monarchici, di fronte a un dramma comune, scrissero, ciascuno per la loro parte, una grande pagina della nostra storia. Una pagina sulla quale si fonda la nostra Costituzione. Abbiamo una grande responsabilità: quella di mettere da parte ogni polemica, di guardare all'interesse della nazione, di tutelare il grande patrimonio di libertà che abbiamo ereditato dai nostri padri’”. “Un discorso di pacificazione nazionale attualissimo – ha concluso Tripodi –, che andrebbe scolpito nella memoria di ciascuno”. (Rin)