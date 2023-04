25 aprile: Bernini, non appartiene a un partito ma al popolo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Il 25 aprile non ha un colore politico, non appartiene a un partito ma al popolo italiano. Lo scrive su Twitter il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, oggi a Bologna per la festa della Liberazione. “Un sentimento di unità – prosegue – e un impegno a lavorare giorno per giorno per rafforzare le fondamenta della Repubblica”. (Rin)