- Il 25 aprile “rappresenta il ritorno alla democrazia”. Lo scrive su Twitter il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, oggi a Milano "per deporre due corone di alloro in ricordo di quanti hanno combattuto e perso la vita per ridarci la nostra libertà". (Rin)