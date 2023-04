25 aprile: Zingaretti (Pd), polemiche tristi, La Russa eletto grazie a democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polemica sulla festa della liberazione è "molto triste perché su temi così delicati ci vuole molta coerenza" e il presidente del Senato, Ignazio La Russa, "deve dire grazie alla lotta partigiana perché è stato eletto da un Senato che è stato eletto dai cittadini. Con il fascismo non era così". Lo ha detto il deputato del Pd, Nicola Zingaretti, nel corso del corteo dell'Associazione nazionale partigiani italiani che sta sfilando per le strade della Garbatella diretto a Valco San Paolo. "E quindi tutte le italiane e gli italiani debbono qualcosa ai partigiani e alla resistenza perché loro hanno ridato la libertà a tutti - ha aggiunto -. E a proposito delle polemiche sulla differenza tra i partigiani e il ruolo dei comunisti, non dimentichiamoci mai che una delle tre firme sulla Costituzione repubblicana è di Umberto Terracini, comunista italiano e quindi noi siamo lì anche perché quella è stata una grande storia come quella appunto delle varie anime della resistenza". (Rer)