25 aprile: Gualtieri, una giornata che ci ispira per costruire futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il 25 aprile "ci ricorda il coraggio e la determinazione di coloro che lottarono senza risparmiarsi contro il nazifascismo e riscattarono il Paese, e ci ispira per costruire il futuro". Lo dichiara il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che su Facebook scrive: "Buona Festa della Liberazione a tutte e a tutti. Il 25 Aprile - afferma il sindaco - segna un momento fondamentale della storia della nostra nazione e della nostra città: ci ricorda il coraggio e la determinazione di coloro che lottarono senza risparmiarsi contro il nazifascismo e riscattarono il Paese, e ci ispira per costruire il futuro. Roma, Medaglia d'oro per la Resistenza, rende omaggio alla memoria di tutte le donne e gli uomini che si sono battuti per la nostra libertà, e si impegna a difendere e a coltivare i valori di solidarietà, uguaglianza, giustizia sociale, le radici della nostra democrazia. Viva il 25 Aprile", conclude Gualtieri. (Rer)