Karabakh: "Radio Free Europe", nuovo posto di blocco Azerbaigian è vicino a base russa

- Il nuovo posto di blocco dell’Azerbaigian che blocca l'accesso all’area del Karabakh controllata dagli armeni si trova nei pressi di una base delle forze di pace russe che dovrebbero garantire l’apertura del Corridoio di Lachin. È quanto emerge da un filmato pubblicato da "Radio Free Europe". L'Azerbaigian ha annunciato domenica di aver installato un posto di blocco lungo il Corridoio di Lachin, l'unica strada che collega l'Armenia con la regione del Karabakh, dove sarebbero presenti 120 mila abitanti per lo più armeni che respingono la sovranità territoriale dell'Azerbaigian su questi territori sancita in seguito alla dissoluzione dell’Unione sovietica. Il corridoio è stato in gran parte chiuso da dicembre, quando dei civili azerbaigiani, identificatisi come attivisti ambientalisti, hanno bloccato la strada. Le forze di pace russe, che in base all'accordo di cessate il fuoco che ha posto fine a una guerra del 2020 sono tenute a mantenere aperto il corridoio, non sono intervenute, provocando parecchio disappunto fra le autorità armene. (segue) (Res)