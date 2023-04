Karabakh: "Radio Free Europe", nuovo posto di blocco Azerbaigian è vicino a base russa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il filmato mostra il posto di blocco dell'Azerbaigian installato direttamente accanto a una base militare dove sono visibili veicoli battenti bandiera russa. Secondo l’Armenia, l’apertura di questo posto di blocco è una violazione dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto con l’Azerbaigian sotto la mediazione russa nel 2020. Domenica gli Stati Uniti hanno espresso "profonda preoccupazione" per questo sviluppo, che mina gli sforzi per la pace nella regione. Le autorità dell'Azerbaigian hanno dichiarato domenica di aver adottato "misure appropriate per stabilire il loro controllo all'inizio della strada". (Res)