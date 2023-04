Corea del Sud: Netflix investirà 2,5 miliardi di dollari per film e serie Tv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Netflix investirà 2,5 miliardi di dollari in Corea del Sud nei prossimi quattro anni per produrre serie Tv e film. L’annuncio è stato fatto durante un incontro tra il presidente sudcoreano, Yoon Suk Yeol, giunto ieri a Washington in visita di stato, e Ted Sarandos, amministratore delegato della società statunitense. "Siamo stati in grado di prendere questa decisione grazie alla nostra grande fiducia nell'industria dei contenuti coreana e continueremo a creare grandi storie", ha detto Sarandos dopo l’incontro, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana "Yonhap". "Non ho dubbi che il nostro investimento rafforzerà la nostra partnership a lungo termine con l'ecosistema creativo della Corea", ha affermato. Il ministero della Cultura della Corea del Sud ha dichiarato in un comunicato che l'investimento è il più grande mai realizzato nell'industria dei contenuti del Paese e contribuirà a creare 68mila posti di lavoro.(Git)