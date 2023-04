Norvegia: presunto disertore Wagner sotto processo per rissa a Oslo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrej Medvedev, un russo autodefinitosi disertore della compagnia paramilitare russa Wagner, sarà processato a Oslo oggi per rispondere alle accuse di coinvolgimento in una rissa in un bar, resistenza all'arresto e possesso di una pistola ad aria compressa. Lo hanno riferito i media norvegesi. Secondo le autorità del Paese, la rissa ha avuto luogo in un bar del centro la notte tra il 21 e il 22 febbraio scorso, quando Medvedev è stato accusato di resistenza all'arresto e possesso di armi ad aria compressa. Tre settimane dopo, il 14 marzo, Medvedev è stato coinvolto in un incidente simile di nuovo vicino a un bar. Dicendo di aver combattuto in Ucraina sotto l'uniforme di Wagner per quattro mesi prima di disertare a novembre del 2022, Medvedev avrebbe attraversato illegalmente il confine russo-norvegese nella notte tra il 12 e il 13 gennaio di quest'anno. (segue) (Sts)