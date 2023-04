Ucraina: cartoni animati per salvarsi la vita, la trovata del comando russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando delle truppe russe ha realizzato una serie di cartoni animati che, in forma semplice ed efficace, istruisce le reclute sulle regole di base da seguire al fronte, per non farsi ammazzare. La serie si cartoni s'intitola "Alfabeto della Svo (Operazione militare speciale, Ndr). Semplici consigli che aiutano a tornare a casa sani e intatti". Nelle varie puntate si spiega come affrontare i combattimenti all'interno di edifici, gli scontri a fuoco a distanza ravvicinata, l'utilizzo dell'arma personale in combattimento ed altri argomenti pratici. In uno dei filmati viene spiegato come attrezzare correttamente una postazione. "La vita è nel movimento e in prima linea il primo movimento è: scavare. Meglio stancarsi che essere presi alla sprovvista", recita la voce fuori campo. (segue) (Res)