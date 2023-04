Ucraina: cartoni animati per salvarsi la vita, la trovata del comando russo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La trincea falla più profonda e le sue pareti più robuste, rafforzala con delle travi e non rinviare", prosegue la voce narrante. "Crea delle nicchie laterali, se non vuoi ricevere un 'pacco' da un drone nemico. Non aspettare che qualcuno faccia le cose per te: preoccupati di te stesso e dei tuoi compagni d'arme. Vicino all'accesso alla trincea non dimenticare di piazzare bottiglie di plastica e pezzi di lamiera", spiega il filmato, cosi da accorgerti se un nemico si avvicina: "Tendi un filo con delle scatole di latta, all'ospite indesiderato bisogna assicurare un rumoroso benvenuto. Aspettati sempre dei trucchi sporchi dal nemico: questa abitudine distingue il buon soldato da quello morto". (Res)