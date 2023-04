25 aprile: Rocca, liberazione da nazifascismo sia patrimonio condiviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 aprile "è una data che parla al presente. È una data in cui tutti gli italiani, al di là delle legittime posizioni ideali e politiche, si riconoscono in nome di valori e princìpi non negoziabili: la libertà e la democrazia. Sono onorato di rappresentare l’Istituzione che guido, la Regione Lazio, all’Altare della Patria e alle Fosse Ardeatine, luogo simbolo di quanto pagato in termini di vite dal nostro territorio, celebrando la ritrovata libertà del nostro popolo accanto al massimo garante della Costituzione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ricordare tutto per costruire finalmente una memoria condivisa, nell’ottica di una sempre più autentica e profonda pacificazione nazionale, è un dovere cui nessuno può sottarsi". Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione dei festeggiamenti del 25 Aprile 2023. "Il 25 aprile 1945 - aggiunge - attraverso il sacrificio di molti uomini e donne, si è affermata in Italia la democrazia attraverso la liberazione dal nazifascismo. Tutti seppero accantonare divisioni e differenze, anche le più profonde scrivendo, ognuno per la loro parte, la pagina più alta della nostra storia nazionale: la Costituzione della Repubblica. A noi - sottolinea Rocca - oggi, il dovere morale, sociale e politico di onorare e difendere questo patrimonio di valori costituzionali". (segue) (Com)