25 aprile: Rocca, liberazione da nazifascismo sia patrimonio condiviso (2)

- "La libertà - prosegue il presidente della Regione Lazio - non è mai un dato acquisito. Occorre sempre impegnarsi per renderla effettiva in ogni dimensione del nostro vivere, in Patria e all’estero. Il 25 aprile, quindi, non parla soltanto di noi. Parla e ci riguarda laddove libertà e democrazia faticano ad esprimersi o, peggio, sono soppresse. Pensiamo alle tante popolazioni martoriate da conflitti: dall’Ucraina fino a zone insanguinate e poco raccontate come il Sudan. Cicerone affermava che la storia è maestra di vita. L’insegnamento del 25 aprile possa essere nuovamente faro di pace, libertà e democrazia”, conclude Rocca. (Com)