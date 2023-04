© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 1300, secondo fonti di polizia, i manifestanti che stanno sfilando al corteo dell' Associazione nazionale partigiani italiani a Roma organizzato per il 78mo anniversario della festa della liberazione dal nazifascismo. Il corteo è partito stamattina alle 10 da Largo Bompiani ed è diretto a Valco San Paolo. In questo momento sta sfilando su via Ostiense. (Rer)