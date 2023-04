Qatargate: "Politico", nuova indagine su Kaili per tangenti e rimborsi irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova indagine penale nei confronti di Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento europeo. Secondo quanto riferisce "Politico", infatti, l'Ufficio della procura europea (Eppo) ha aperto un'indagine separata sull’esponente socialdemocratica greca per tre potenziali attività fraudolente: "se ha ingannato il Parlamento sulla posizione e sulle attività lavorative dei suoi assistenti; se ha intascato una parte dei loro rimborsi per viaggi di lavoro ‘falsi’ da lei organizzati; e se ha preso tangenti da una parte dei loro stipendi". Su questi tre filoni starebbe indagando l'Eppo stando a quanto emerge da una lettera vista da "Politico", secondo cui l’indagine riguarda quattro ex assistenti di Kaili dal 2014 al 2020. In totale, secondo l’Eppo, Kaili dovrebbe al Parlamento europeo "circa 100 mila euro", secondo una fonte che ha familiarità con il dossier. Si tratta di dettagli del tutto nuovo da quando è stata resa pubblica, lo scorso dicembre, l’inchiesta che ha portato all’arresto di Kaili in quanto sospettata di essere coinvolti nello scandalo "Qatargate", la presunta rete di corruzione che secondo i pubblici ministeri ha coinvolto Paesi come Qatar e Marocco che avrebbero pagato esponenti del Parlamento europeo in cambio di voti favorevoli su alcune risoluzioni. Kaili, che è stata trasferita agli arresti domiciliari all'inizio di questo mese con l’obbligo di indossare un bracciale elettronico, sta attualmente contestando la richiesta del pubblico ministero di privarla dell'immunità parlamentare. (Beb)