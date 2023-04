Libano: fratello governatore Banca centrale non si presenta davanti a inquirenti europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fratello del governatore della Banca centrale del Libano (Banque du Liban, Bdl) Riad Salamé, Raja, non si è presentato davanti agli inquirenti europei giunti nel Paese nell’ambito di un’indagine multinazionale che vede coinvolti i due fratelli Salamé e l’assistente Marianne Howayek. Lo ha riferito l’agenzia di stampa libanese “Nna”, spiegando che il suo avvocato ha presentato un referto medico. Il governatore della Bdl, in carica dal 1993, è indagato in Libano e in cinque Paesi europei per aver sottratto, secondo l'accusa, circa 330 milioni di dollari dai fondi pubblici, con l’aiuto del fratello Raja. (segue) (Lib)