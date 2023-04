Libano: fratello governatore Banca centrale non si presenta davanti a inquirenti europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini sui beni di Salamé sono state avviate nel 2021 dopo una richiesta di assistenza del procuratore generale in Svizzera nell'ambito di indagini che individuavano oltre 300 milioni di dollari in movimenti di fondi operati dal governatore e da suo fratello. Nel marzo dello scorso anno, poi, Francia, Germania e Lussemburgo hanno annunciato il congelamento di 120 milioni di euro di beni libanesi a seguito di un'indagine per riciclaggio di denaro che ha preso di mira cinque persone, tra cui Salamé. Non da ultimo, lo scorso febbraio, i media svizzeri hanno riferito che “milioni di dollari” sono depositati presso banche in Svizzera a seguito delle accuse di appropriazione indebita rivolte contro il governatore. (Lib)