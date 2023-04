Russia: Cremlino, prevista crescita Pil del 1-2 per cento entro la fine del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo della Russia (Pil) crescerà del circa 1-2 per cento entro la fine del 2023. E' quanto affermato dal consigliere presidenziale russo, Maksim Oreshkin, secondo cui nell'economia nazionale si osservano delle dinamiche positive. "La nostra economia ha mostrato tassi di crescita positivi dal luglio dello scorso anno (...) Il Pil crescerà circa del 1-2 per cento durante l'anno", ha detto Oreshkin, citato dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Il funzionario ha aggiunto che l'inflazione della Russia ad aprile dovrebbe essere pari al 2,5 per cento. (Rum)