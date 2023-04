Roma: Rocca (Fd'I), alla stazione Termini è emergenza sicurezza, basta minimizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ennesima aggressione nei pressi della stazione Termini una zona diventata violenta e pericolosa. Ogni giorno si registrano reati come rapine, spaccio, furti e tentativi di stupro in una delle principali porte accesso della città". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. "Per quanto ancora - aggiunge - il Campidoglio si volterà dall'altra parte minimizzando o facendo finta di non comprendere che quello che loro sbandierano non è uno splendido esempio di quartiere multietnico ma semplicemente una zona sfuggita al controllo delle istituzioni, pericolosa e infrequentabile. Gualtieri chieda immediatamente la convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza poiché la situazione è diventata pericolosa e insostenibile", conclude Rocca. (Com)