25 aprile: Gualtieri in testa al corteo arriva a Valco San Paolo sulle note di "Bella ciao"

22 luglio 2021

- "Ora e sempre resistenza": questo il grido del corteo per il 78esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo che è appena arrivato a Valco San Paolo, a Roma. "I partigiani": c'è scritto sullo striscione che apre la sfilata dei manifestanti, circa 1.300 secondo la polizia. In testa al corteo, in fascia tricolore, anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Partito stamattina da Largo Bompiani a Roma, nelle vicinanze del Mausoleo delle Fosse Ardeatine, il corteo è aperto dai gonfaloni dell'Associazione nazionale partigiani italiani e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei martiri caduti per la libertà. L'ingresso a Valco San Paolo, come da tradizione, è avvenuto sulle note di "Bella ciao", brano della resistenza e della lotta dei partigiani. Diversi gli eventi organizzati oggi a Roma per la ricorrenza. Dopo le tradizionali cerimonie commemorative all'Altare della Patria e alle Fosse Ardeatine, il corteo dell'Anpi e Anfim si è mosso tra bandiere tricolori e della pace, dei sindacati Cgil e Uil, di diverse associazioni e del Partito comunista. Lungo il percorso cori e canti, mentre in piazza a Piramide sul palco si sono alternate letture e interventi, testimonianze sulla resistenza e momenti musicali con brani quali "Bella ciao" e "Heal the world". (Rer)