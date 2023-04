Montenegro: presidente eletto Milatovic annuncia cerimonia di insediamento a Podgorica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto del Montenegro, Jakov Milatovic, ha annunciato che la solenne cerimonia di insediamento del suo mandato si terrà, per la prima volta, nel Parlamento della capitale Podgorica. "L'inaugurazione è un atto solenne di ingresso nella carica presidenziale. Deve essere un esempio dei più alti standard democratici ed è proprio per questo che è prevista nel Parlamento del Montenegro a Podgorica", ha scritto Milatovic su Twitter. In precedenza la solenne cerimonia di giuramento del nuovo presidente del Montenegro si teneva nella città di Cettigne, antica capitale reale fino al 1918. Il sindaco della stessa città, Nikola Djuraskovic, aveva sottolineato nei giorni scorsi che sarebbe stato "un pessimo messaggio", fare diversamente e cambiare la sede della cerimonia. (Seb)