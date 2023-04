25 aprile: Crosetto, festa della libertà riacquisita e della pace ritrovata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il 25 Aprile è la festa della libertà riacquisita e della pace ritrovata. Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto in occasione del 78mo anniversario della Festa della liberazione. “Per la Repubblica è la festa della libertà raggiunta per la prima volta, nella sua forma più compiuta, e dell’avvio del più lungo periodo di pace che abbia conosciuto l’Italia, in un cammino di secoli”, ha specificando il ministro, secondo cui si tratta di una “celebrazione di una libertà conquistata, e mai più abbandonata, dopo i travagli del conflitto più sanguinoso della storia e dopo le lacerazioni prodotte dai totalitarismi”. Una libertà, prosegue Crosetto, “che rappresenta uno dei diritti umani fondamentali; uno dei più invocati dai popoli di ogni tempo e di ogni regione del mondo: perché non vi è felicità senza la libertà; e ogni diritto trova nella libertà il suo preludio, così come nella pace”. (Res)