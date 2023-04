25 aprile: Crosetto, libertà e pace valori fondanti per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libertà e pace sono valori che fanno parte del Dna politico dell’Italia. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nel messaggio inviato in occasione del 78mo anniversario della Festa della liberazione che si celebra il 25 aprile. “Per questo siamo impegnati a difenderli, ovunque sia necessario, con gli strumenti della politica, della diplomazia, e con l'impegno costante delle nostre Forze armate: il vostro impegno”, ha detto il ministro. “Pace e libertà, infatti, sono ideali scolpiti nel cuore degli uomini, sono desideri insopprimibili; ma non sono condizioni di per se stesse eterne, una volta ottenute: alla loro tutela occorre lavorare ogni giorno, con il medesimo impegno”, ha aggiunto Crosetto, secondo cui "l’idea di libertà da sola non basta, non si alimenta in virtù di semplici principi etici; ha bisogno di azione, di persone, di cittadini che ne condividano il valore profondo, che la facciano vivere e la difendano quando è minacciata”. Un messaggio che il ministro ha voluto condividere con le donne e gli uomini delle Forze armate in qualità di primi “custodi di quella libertà e i protagonisti, silenziosi ma immancabilmente presenti, della sua difesa”. (Res)