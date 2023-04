Credito: Spagna, per Santander utile di 2,5 miliardi di euro nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre dell'anno, il banco Santander ha registrato un utile di 2,5 miliardi di euro, l'1 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo risultato è stato ottenuto nonostante il pagamento straordinario dell'imposta temporanea sulle banche per l'intero anno 2022 pari a 224 milioni. Escludendo l'imposta, l'utile sarebbe stato superiore del 10 per cento rispetto al periodo di riferimento. Il trend positivo è stato sostenuto principalmente dal margine di interesse, che è aumentato del 17,4 per cento a 10,3 miliardi di euro, in particolare nei Paesi europei (+54 per cento). All'aumento delle entrate ha contribuito anche la crescita dell'attività commerciale, con 9 milioni di nuovi clienti negli ultimi 12 mesi, portando il loro numero complessivo a 161 milioni di clienti a livello globale. Per quanto riguarda i mercati geografici, Brasile e Spagna sono stati i motori del gruppo, quasi allo stesso livello. Il Paese sudamericano ha generato un utile attribuibile di 469 milioni di euro, mentre la Spagna ha contribuito con 466 milioni di euro. (Spm)