Spagna: fonti stampa, Cepsa affida a Recnicas Reunidas impianto biocarburanti in Andalusia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda petrolifera spagnola Cepsa ha affidato a Tecnicas Reunidas le realizzazione di un impianto di biocarburanti di seconda generazione che consisterà nella ristrutturazione del complesso petrolchimico La Rábida nella città andalusa di Palos de la Frontera in Andalusia. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", Cepsa prevede di investire nel progetto circa 1 miliardo di euro. Il futuro impianto utilizzerà come materia prima gli scarti del settore agricolo e gli oli da cucina riciclati provenienti da due unità di pretrattamento. La sua capacità produttiva raggiungerà mezzo milione di tonnellate all'anno di carburante per l'aviazione sostenibile (Saf) e diesel rinnovabile. La società di ingegneria, secondo fonti del settore, Tecnicas Reunidas sarà responsabile dell'unità per i combustibili rinnovabili, dell'unità di rigenerazione delle ammine, dell'impianto di gestione delle acque acide e di tutto ciò che riguarda le interconnessioni, il parco serbatoi di stoccaggio e le strutture di carico e scarico per navi e petroliere.Cepsa stima che il carburante sostenibile sviluppato nel suo futuro impianto eviterà l'emissione di 1,5 milioni di tonnellate di CO2 all'anno ed suo utilizzo potrà ridurre le emissioni di CO2 fino al 90 per cento rispetto ai carburanti tradizionali. (Spm)