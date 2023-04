© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è scoppiato in un'impresa per la lavorazione del legno a Lesozavodsk, nel Territorio del Litorale. Come ha riferito l'ufficio stampa del ministero della Situazioni di emergenza della Russia, l'area complessiva dell'incendio ha già raggiunto 12 mila metri quadrati. Prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, 20 persone sono state evacuate dall'edificio. (Rum)