Croazia: presidente Milanovic invita omologo serbo Vucic a Jasenovac, "sarà mio ospite"

- Il presidente della Croazia, Zoran Milanovic, ha invitato ieri l'omologo serbo Aleksandar Vucic a visitare il campo di concentramento di Jasenovac. "Presidente, se vuole venire a Jasenovac, qui lei sarà mio ospite", ha detto Milanovic, ripreso dalla stampa serba. Alla domanda sui messaggi arrivati nel fine settimana dal leader dell'entità serba della Bosnia Erzegovina (Repubblica Srpska) Milorad Dodik a proposito della volontà di "un'unione con la Serbia", il presidente croato ha detto che la prospettiva "non è reale". "Non è realistico e non sarà così. La Bosnia Erzegovina è qui e rimarrà così com'è", ha sottolineato. Nel campo di concentramento di Jasenovac, creato dallo Stato indipendente di Croazia (fondato dal regime nazifascista degli ustascia durante la Seconda guerra mondiale), scomparirono migliaia di cittadini serbi oltre a ebrei e rom. Le stime sul numero esatto delle vittime differiscono a seconda delle fonti. (Seb)