Usa-Italia: Craxi, gli italiani all’estero sono i nostri primi ambasciatori

18 ottobre 2021

- Gli italiani all’estero “sono i nostri primi ambasciatori". Lo ha dichiarato la presidente della commissione Affari Esteri e Difesa al Senato Stefania Craxi in un’intervista al giornale online degli italiani a Miami “ItaliaReportUsa”. L’Italia, ha affermato la senatrice, “è una realtà che ha bisogno come l’aria di vivere di intense relazioni internazionali. Gli anni più recenti sono la dimostrazione di come senza un protagonismo sugli scenari a noi più prossimi, penso proprio alla vasta area del Mediterraneo allargato, il nostro Paese sia destinato all’irrilevanza. Un nostro rinnovato protagonismo è necessario anche ai nostri partner europei e internazionali, penso agli Stati Uniti e alla stessa Alleanza atlantica”. Questa maggioranza e questo governo, ha affermato ancora Craxi, “forti della loro chiara collocazione internazionale, consapevoli del frangente storico gravido di pericoli, vogliono far giocare all’Italia, da protagonista, le partite che gli competono”. (segue) (Was)