Usa-Italia: Craxi, gli italiani all’estero sono i nostri primi ambasciatori (2)

- La senatrice si è quindi soffermata della necessità per l’Unione europea di farsi soggetto politico, tenendo fede all’alleanza con gli Stati Uniti: “Alcune recenti sortite di qualche leader europeo, benché poi precisate e ricalibrate, hanno creato una certa confusione che è bene non ci sia quando si parla di alleanze strategiche e posizionamento internazionale. Certo, possiamo avere, com’è normale che sia, accenti e sensibilità diversi su alcune questioni. Ma Stati Uniti ed Europa, insieme, sono l’Occidente, e le sfide del futuro – sfide tecnologiche, commerciali e, purtroppo, anche militari – non potranno che vederci uniti. Divisi, siamo facili prede”. Quanto alla crisi in corso nella vicina Tunisia, Craxi ha ribadito come il Paese sia un “tassello fondamentale della regione, benché geograficamente piccolo, e la sua tenuta economico-sociale è un interesse prioritario non solo per la questione dei flussi migratori ma anche e soprattutto per impedire la deriva di un partner per noi tutti fondamentale”. (segue) (Was)