Usa-Italia: Craxi, gli italiani all’estero sono i nostri primi ambasciatori (3)

- “Non vorrei che nel mentre noi discutiamo, altri player internazionali si inseriscano nella partita, soggetti il cui intento ultimo non è sostenere la Tunisia, ma utilizzarla nel gioco geopolitico, allontanandola dall’Occidente, sfruttando la sua posizione e le sue poche risorse, condizione che non farebbe altro che destabilizzare il Paese dei Gelsomini e l’intera area mediterranea”, ha dichiarato. Rivolgendosi alla comunità degli italiani all’estero, Craxi ha affermato che questi “sono i nostri primi ambasciatori, i più qualificati e appassionati promoters dell’Italia, delle sue bellezze, delle sue ricchezze storico-culturali ed enogastronomiche”. “L’Italia è un grande Paese che ha bisogno di tutti noi, anche e soprattutto dei suoi figli più lontani che, molto più di altri, sentono forti e vive le radici con una terra d’origine che vuole tenerli vicini”, ha detto la senatrice. (Was)