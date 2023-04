25 aprile: Cciaa Roma realizza video per celebrare 78esimo anniversario della Liberazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ricorre il 78esimo anniversario della Liberazione, una data fondamentale nella storia della nostra Repubblica, che ha visto l’affermazione dei valori della democrazia. Per celebrare tale ricorrenza, la Camera di commercio di Roma ha realizzato un video, diffuso sui canali social dell’Istituzione, in cui attraverso i passi di un discorso, i brani di un libro e i versi di una poesia, viene reso omaggio alla Resistenza e a chi ha sacrificato la propria vita per la libertà di tutti. Lo comunica, in una nota, la Camera di commercio di Roma. Le parole di grandi personalità e grandi autori, da Piero Calamandrei a Sandro Pertini, da Beppe Fenoglio a Gianni Rodari - conclude la nota - rivivono nella suggestiva interpretazione di due giovani attori, voci narranti di parole senza tempo.(Com)