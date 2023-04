Russia: vietato ingresso nel Paese ad alcuni funzionari moldavi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo ha informato l'ambasciatore moldavo in Russia, Lilian Darii, della decisione di negare l'ingresso a un certo numero di funzionari moldavi in risposta all'adesione di Chisinau alle sanzioni dell'Ue contro Mosca. E' quanto risulta da una nota del dicastero russo. All'inizio della giornata, Darii è stato convocato al ministero in relazione alla decisione di Chisinau di dichiarare un diplomatico russo "persona non grata". Il ministero russo ha espresso una forte protesta all'ambasciatore "per i continui passi ostili verso la Russia da parte di Chisinau". "Il capo della missione diplomatica moldava è stato informato della decisione di chiudere l'ingresso in Russia per un certo numero di funzionari della Moldavia in risposta alle loro regolari dichiarazioni anti-russe, così come l'adesione di Chisinau alle sanzioni dell'Ue (contro Mosca)", si legge nel comunicato. Il ministero ha anche consegnato a Darii una nota che dichiara un dipendente dell'ambasciata moldava in Russia "persona non grata" come risposta alla decisione "immotivata" delle autorità moldave del 19 aprile di dichiarare un diplomatico russo in Moldova "persona non grata". (Rum)