Caucaso: questa settima visita ministra Esteri francese a Baku, Erevan e Tblisi

- La ministra degli Esteri francese Catherine Colonna comincia domani un viaggio che la porterà in Azerbaigian e in Armenia e si concluderà il 28 aprile in Georgia. "Effettuo questo importante spostamento nel quadro degli sforzi della Francia per far calare le tensioni tra l'Armenia e l'Azerbaigian, cosa che è indispensabile dopo gli scontro ricorrenti di questi ultimi mesi", ha detto Colonna, citata dai media francesi. Il viaggio di Colonna è un "segnale positivo", secondo l'ambasciatrice della Repubblica di Azerbaigian a Parigi, Leyla Abdullayeva, che si è detto "fiduciosa sulle discussioni bilaterali". (Frp)