Ue: colloquio fra ministro Esteri di Spagna, Francia e Lussemburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, ha tenuto oggi un "interessante dialogo" sull'Europa con i suoi omologhi di Francia e Lussemburgo, Catherine Colonna e Jean Asselborn, per il 20mo anniversario dell'istituto di cultura Pierre Werner . "Durante la presidenza spagnola dell'Ue, la Spagna proietterà la sua leadership per far progredire l'Europa", ha affermato in un messaggio su Twitter il capo della diplomazia di Madrid. (Spm)