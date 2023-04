Lazio: Anbi, proseguono interventi manutenzione del Consorzio Valle del Liri sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano incessantemente gli interventi di manutenzione eseguiti dal Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino sulla rete idraulica e gli impianti del comprensorio consortile. Lo comunica, in una nota, Anbi Lazio. In questo periodo - prosegue la nota - gli interventi hanno riguardato, in particolare, tratti di canali e torrenti insistenti nei comuni di Aquino, Cassino, Castrocielo, Cervaro, Pignataro Interamna, Pontecorvo, S. Elia Fiumerapido e S. Giorgio a Liri. Le squadre consortili hanno provveduto a eliminare piante ed erbacce cresciute lungo gli argini dei corsi d'acqua e rimosso detriti e cumuli di terra, che impedivano il regolare e scorrevole flusso idrico. Ad Aquino è stata completata la manutenzione delle Forme; a Cassino sono stati sistemati il rio Selvone e la rete scolante Sinistra Gari, zona Cesa Martino. Interventi di ripristino della regolarità degli alvei anche nella località Ara Vittiglio e nell'affluente Canale B, nel comune di Castrocielo; sul rio Verde a S. Giorgio a Liri; sulla rete scolante in località S. Lucia a Cervaro; sul rio Acqua nera a S. Elia Fiumerapido; e nel fosso Chiesa, a Pignataro Interamna. (segue) (Com)