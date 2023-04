Lazio: Anbi, proseguono interventi manutenzione del Consorzio Valle del Liri sul territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Pontecorvo, inoltre - prosegue la nota - sono stati eseguiti interventi di manutenzione e messa in sicurezza sulla rete scolante nelle località Melfi di Sotto, nel rio Vivo, nel rio della Torre e nel rio Fontana Legge. In vista dell'inizio della stagione irrigua, infine, si è provveduto anche alla pulizia delle vasche e delle aeree di pertinenza delle centrali di pompaggio delle acque per uso irrigazione. "La manutenzione è uno degli aspetti più importanti dell'attività di un consorzio di bonifica", ricorda il commissario del Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino, Sonia Ricci. "È grazie alla manutenzione - aggiunge - che si favorisce la mitigazione del rischio idrogeologico. Ma si assicura anche la funzionalità della rete irrigua, essenziale per le centinaia e centinaia di aziende agricole del Comprensorio, la cui economia si fonda molto su una produzione importante che vanta vere eccellenze agroalimentari, di cui alcune si fregiano anche dei prestigiosi marchi Dop, Doc o Igp. È grazie anche all'azione del Consorzio se l'attività agricola, in generale, riesce ancora ad assicurare posti di lavoro e benessere sociale ed economico al territorio", conclude Ricci. (Com)