Germania-Cina: ministro Infrastrutture Wissing contro veto su Huawei

- Il ministro dei Trasporti e del Digitale tedesco, Volker Wissing, è contrario all'introduzione di un veto generale all'utilizzo dei componenti prodotti dal gruppo per le telecomunicazioni cinese Huawei nelle infrastrutture della Germania. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che l'azienda è sospettata di attività di spionaggio per l'intelligence di Pechino. In particolare, il dicastero di Wissing ha comunicato che l'attuale procedura per testare i componenti di fabbricazione cinese segue “un approccio neutrale rispetto alla tecnologia e al produttore”. Ciò significa che non vi è un'esclusione a priori per “determinati sviluppi tecnologici e singoli produttori”. Allo stesso tempo, i rischi per la sicurezza derivanti da “produttori non affidabili” devono essere contrastati in maniera efficace. “Pertanto, viene effettuato un controllo del singolo caso relativo ai componenti, non al produttore”. Come nota “Handelsblatt”, il ministero dei Trasporti e del Digitale segue dunque la normativa attualmente in vigore in Germania e, allo stesso tempo, “evita di posizionarsi contro i gruppi per la tecnologia cinesi Huawei e Zte”. Tuttavia, il Partito liberaldemocratico (Fdp), a cui Wissing appartiene, sostiene che “aziende come Huawei, soggette all'influenza di regimi autoritari, non dovrebbero essere coinvolte nell'espansione dell'infrastruttura digitale come la rete 5G” in Germania. La Fdp condivide questa posizione con il ministero dell'Interno, guidato dalla socialdemocratica Nancy Faeser. Questo dicastero ritiene che i componenti di Huawei e Zte rappresentino un possibile rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza in Germania. Per tale motivo, tutte le tecnologie critiche, ossia rilevanti per la sicurezza, di fabbricazione cinese già installate nella rete di telefonia mobile tedesca sono attualmente in fase di esame. Al termine dei test, gli operatori delle telecomunicazioni potrebbero essere costretti a rimuovere questi componenti e sostituirli con parti di altri fornitori. (segue) (Geb)