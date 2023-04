Germania-Cina: ministro Infrastrutture Wissing contro veto su Huawei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Verdi sostengono la posizione del ministero dell'Interno, affermando che l'installazione di componenti nelle infrastrutture digitali deve soddisfare “i più elevati standard di sicurezza informatica”. Al riguardo, Konstantin von Notz, deputato degli ecologisti al Bundestag dove presiede il Comitato parlamentare di controllo sulle agenzie di intelligence, ha dichiarato: “Nella valutazione dei pericoli, gli aspetti dello stato di diritto e della politica di sicurezza devono essere presi in considerazione molto di più oltre a quelli tecnici”. Von Notz ha aggiunto che, per valutare l'affidabilità delle aziende, una differenza “rilevante” è nella loro provenienza da uno Stato autoritario o democratico. Pertanto, le autorità tedesche devono utilizzare “in modo coerente” gli strumenti giuridici di cui già dispongono. Intanto, la contraddizione tra Wissing e la Fdp in merito a Huawei interessa anche i trasporti della Germania. (segue) (Geb)