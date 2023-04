Germania-Cina: ministro Infrastrutture Wissing contro veto su Huawei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente dei liberaldemocratici è, infatti, responsabile anche di questo settore, con il 40 per cento dei componenti della rete It interna e del sistema Gsm delle Ferrovie tedesche (Db) prodotti da Huawei. In questo caso, il ministero dei Trasporti e del Digitale sottolinea che gli operatori di reti radiomobili non pubbliche non sono tenuti a certificare i componenti critici né sono obbligati a notificarne l'installazione al ministero dell'Interno. A ogni modo, Db è “in stretto contatto” con l'Ufficio federale delle ferrovie (Eba) e l'Ufficio federale per la sicurezza informatica (Bsi). A ogni modo, Metin Hakverdi, deputato del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) al Bundestag, considera “un grave errore” l'utilizzo dei componenti di Huawei da parte di Db. Per il parlamentare della Fdp Maximilian Funke-Kaiser, il gruppo dovrebbe essere “immediatamente” oggetto di una messa al bando in Germania data la sua “integrazione nello Stato cinese” che costituisce “un rischio significativo per la sicurezza”. La Cina è, infatti, un concorrente sistemico e l'infrastruttura critica della Repubblica federale tedesca deve essere protetta dai rischi di influenza da parte di Pechino. (Geb)