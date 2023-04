Bosnia: ambasciata Usa su parole di Dodik, proteggeremo sovranità e integrità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti proteggeranno la Bosnia Erzegovina e assicureranno che la sua sovranità, integrità territoriale e carattere multietnico siano preservati. Lo ha affermato l'ambasciata Usa a Sarajevo in un messaggio su Twitter. "Milorad Dodik ha torto se pensa che gli Stati Uniti si faranno da parte mentre spinge la Bosnia Erzegovina in un conflitto. Gli Stati Uniti proteggeranno la Bosnia Erzegovina e assicureranno che la sua sovranità, integrità territoriale e carattere multietnico siano mantenuti". Nel messaggio si aggiunge che la Repubblica Srpska "è un'entità all'interno della Bosnia Erzegovina" e che "non esiste" al di fuori della stessa. La nota arriva in risposta alla dichiarazione del leader serbo Dodik il quale aveva precedentemente affermato che la Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) e la Serbia "un giorno saranno un unico Paese". (Seb)