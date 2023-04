25 aprile: Meloni, qualcuno usa categoria del fascismo come arma di esclusione di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi, in vista delle celebrazioni del 25 aprile, stila una “lista di chi possa e di chi non possa partecipare”, usa “la categoria del fascismo come strumento di delegittimazione di qualsiasi avversario politico”. Lo ha scritto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una lettera al “Corriere della Sera”. Si tratta di una “sorta di arma di esclusione di massa, come ha insegnato Augusto Del Noce, che per decenni ha consentito di estromettere persone, associazioni e partiti da ogni ambito di confronto, di discussione, di semplice ascolto. Un atteggiamento talmente strumentale che negli anni, durante le celebrazioni, ha portato perfino a inaccettabili episodi di intolleranza come quelli troppe volte perpetrati ai danni della Brigata ebraica da parte di gruppi estremisti. Episodi indegni ai quali ci auguriamo di non dover più assistere.(Res)