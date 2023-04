25 aprile: Meloni cita Violante e Berlusconi, rendere festa patrimonio di tutti gli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I discorsi di Luciano Violante nel suo insediamento da presidente della Camera quasi trent’anni fa e quello nel 2009 di Silvio Berlusconi, allora presidente del Consiglio, a Onna. Sono due passaggi citati dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una lettera inviata al “Corriere della Sera” in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Citando Violante, Meloni ricorda come l’allora presidente della Camera disse che “una certa ‘concezione proprietaria’ della lotta di Liberazione” la rendesse “uno dei fattori che le impedivano di diventare patrimonio condiviso da tutti gli italiani”. Riprendendo le parole di Berlusconi, invece, Meloni ricorda quando invitò a fare del 25 aprile la “Festa della libertà”, così da superare le lacerazioni del passato. “Un auspicio che non solo condivido ma che voglio, oggi, rinnovare, proprio perché a distanza di 78 anni l’amore per la democrazia e per la libertà è ancora l’unico vero antidoto contro tutti i totalitarismi. In Italia come in Europa”, ha scritto Meloni. (Res)